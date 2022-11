Trivelle per estrazione gas | misure per aumento produzione

...54% Eur/Usd 0,9984 +2,39% Spread 215,74 Dati di mercato Leggi anche Gas, pronto il pianodel governol'Adriatico. Sarà escluso solo il bacino di Venezia Bollette, a dicembre 5 - 6 ...Leggi Anche Manovra, fonti di governo: 3/4 delle risorse andranno al pacchetto dell'energia Leggi Anche, via libera del governo a nuove concessionil'estrazione di gas nell'Adriatico Meloni: 'Prezzi calmieratiaziende più energivore' - 'Configureremo un'altra misura sul tema dell'...Non più un decreto, ma un emendamento che sarà presentato in Parlamento. Sullo sblocca-trivelle il governo cambia strada e sceglie una via più veloce per riattivare la ...Meloni: 9,5 miliardi in arrivo subito, il deficit sale al 4,5%, ma ogni altra misura dovrà essere coperta. Via libera a nuove trivelle nell’Adriatico per estrarre gas ...