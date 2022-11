Tragedia a Foggia | elicottero precipita | tutti morti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov – Aunscompare dai radar in mattinata, per poi venire ritrovato nelle condizioni peggiori: il velivolo èto non lasciando scampo per nessuno dei passeggeri.sparisce dai radar: poi la scoperta dellaCome riporta Tgcom24, l’era paritto dalle Isole Tremiti alle 9.20 di questa mattina. Dopo di che, era sparito dai radar. L’ultimo contatto radio era avvenuto nella zona tra Apricena e San Severo, sul basso Gargano, durante lo scoppio di un temporale. L’appartenva alla società di trasporto aereo Alidaunia, ed era in servizio nella tratta tra, Vieste e le Isole da cui si era alzato in volo stamattina. Infine, la scoperta dell’incidente: i suoi ...