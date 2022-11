Torino | Pellegri | «Il mio idolo? Ibrahimovic»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 novembre 2022) Pietroha parlato di come dovrebbe essere per lui l’attaccante perfetto: «Destro e fisico di Ibra, sinistro di Messi» Intervistato dall’edizione torinese del Corriere della Sera, Pietro, attaccante del, ha parlato dei suoi idoli d’infanzia e di come dovrebbe essere l’attaccante perfetto. Di seguito le sue parole.D’INFANZIA – «. Poi, col passare del tempo ho preso come modello di riferimento Lewandowski. Anche se papà ai tempi mi faceva vedere sempre le partite del Genoa e di Tomas Skuhravy, che in effetti era fortissimo». L’ATTACCANTE PERFETTO – «Dovrebbe avere il colpo di testa di Lewandowski, il destro di Ibra, il sinistro di Messi e la potenza fisica sempre di Ibra» L'articolo proviene da Calcio News 24.