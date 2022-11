Tiago Pinto | “Vogliamo vincere il derby | Mourinho vorrà rinforzi”

(Di sabato 5 novembre 2022) A Roma l’atmosfera pre-si respira a pieni polmoni, sia su sponda giallorossa che su sponda biancoceleste. Lo scontro dialettico della vigilia è ormai buona abitudine nella capitale, e anche questa i protagonisti non si sono fatti sfuggire l’occasione di parlare di questa sentitissima partita. A margine dell’evento tenutosi a Roma, organizzato dall’ Associazione Italiana Roma Club e dall’Unione Tifori Romanisti, il general manager dei giallorossi, come riportato dal Corriere dello Sport, è intervenuto su tante situazioni che toccano da vicino il mondo giallorosso. Romal lavoro di José?“Siamo riusciti a portarlo qui e dobbiamo esserne contenti. Conoscendolo credo che in nessun altro club sia stato felice come lo è qui alla ...

Commenta per primofa il punto della situazione in casa Roma alla vigilia del derby con la Lazio. Il general manager giallorosso ha dichiarato a margine di un evento organizzato dall' Associazione Italiana ...ROMA -accende la vigilia del derby. Il general manager giallorosso è stato ospite dell'evento organizzato dall'Associazione Italiana Roma Club e dall'Unione Tifosi Romanisti. Il dirigente si ...Insomma, in poche parole senza stare qui a girarci troppo intorno, servono dei sacrifici. Sacrifici che non solo Mou deve fare ma anche Tiago Pinto, alle prese con quelle che potrebbero essere delle ...Tiago Pinto, general manager della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Ludogorets. Queste le sue parole: PINTO A SKY SPORT Sui tifosi… Non possiamo darlo per scontato. Non parlo ...