Ternana-Spal | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 5 novembre 2022) Ricomincia laB con la sua dodicesima giornata.è una partita tra due squadre partite in sordina ma che stanno dimostrando di avere le qualità per poter ambire a stare nelle zone alte della classifica. La, terza in classifica, può addirittura sperare nella promozionementre lainsegue l’ottavo posto e la qualificazione ai playoff, con un occhio sempre a quella playout. Al “Liberati” la gara inizierà alle 14.00, con le due squadre costrette a portare a casa i tre punti. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookFerrara)Ha rallentato lanelle ultime due gare, dopo essere stata addirittura in cima alla classifica. La sconfitta col Genoa ed il pareggio col Bari interrompono una ...

in campo per la dodicesima giornata del girone di andata e la partita si preannuncia delicata e difficile in considerazione anche della forza non del tutto espressa finora dalla squadra ...Bel test per lache riceve la(ore 14), da tre giornate sotto la guida di De Rossi, ancora imbattuto da allenatore dei ferraresi e che ha conquistato 5 punti. Gli umbri invece, a ottobre ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Ternana-Spal, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...