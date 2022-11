Tennis | Novak Djokovic alle ATP Finals via classifica anche senza aver giocato due Slam e quattro Masters 1000

(Di sabato 5 novembre 2022) C’è una statistica molto particolare che, però, fa capire lo stato attuale di. Ilre più in forma del momento èdubbio lui, che dopo un 2022 estremamente travagliato ha dovuto rinunciare alla leadership mondiale, ma non ha smesso di far valere il proprio status di uomo da 21in carriera. Il serbo, con la qualificazionesemifinali deldi Parigi-Bercy, ha infatti raggiunto il punteggio equivalente all’ottava posizione nella Race con 3080 punti, e potrebbesalire ancora fino alla settima posizione, occupata dal russo Andrey Rublev. ATP Parigi-Bercy 2022: Tsitsipas raggiungein semifinale. Auger-Aliassime e Rune ancora una volta contro Sarebbe tutto ...

Una dura lezione. C'era attesa ieri per la sfida traDjokovic e Lorenzo Musetti, valida per i quarti di finale del Masters1000 di Parigi - Bercy. ...nei giorni precedenti si era ammirato il...AtpSi ferma la corsa di Parigi - Bercy ai quarti di finale per Lorenzo Musetti. Il giovane tennista italiano non ha potuto nulla controDjokovic apparso in forma smagliante e che è riuscito ...Una partita ai limiti della perfezione quella messa in campo da Novak Djokovic nei quarti di finale di Parigi-Bercy contro Lorenzo Musetti. Il risultato finale di 6-0, 6-3 dimostra come il serbo sia r ...L'ordine di gioco del Rolex Paris Masters 2022 con le attesissime semifinali che vedranno all'opera Auger-Aliassime, Rune, Djokovic e Tsitsipas ...