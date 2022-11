Tennis | Carlos Alcaraz costretto a rinunciare alle ATP Finals e alla Coppa Davis | strappo agli addominali per il n 1 del mondo!

(Di sabato 5 novembre 2022) Niente ATPa Malaga per. Lo spagnolo, n.1 del mondo, era statoa ritirarsi ieri nei quarti di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy contro il danese Holger Rune per un problema. Dopo aver effettuato tutti i controlli del caso è arrivato un responso poco piacevole per l’iberico:e tempo stimato di recupero sei settimane. E’ stato lo stesso Carlitos ad annunciarlo attraverso i suoi canali social: “Dopo il mio ritiro di ieri ed effettuato i controlli con lo staff medico, il risultato è unocon un recupero stimato di sei mesi. Purtroppo non potrò ...

Che batosta. Il numero 1 al mondo,Alcaraz, è costretto a saltare le Atp Finals di Torino e le finali di Coppa Davis. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore spagnolo tramite i propri canali social: 'È difficile e doloroso per me ...Alcaraz non ce la fa. Lo spagnolo ha annunciato che l'infortunio agli addominali sofferto contro Rune nei quarti di finale del Rolex Paris Masters è più grave del previsto. Il numero 1 del ...L'infortunio rimediato durante il suo match di quarti di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy è grave e ha bisogno di sei settimane per essere curato: Carlos Alcaraz rinuncia, dunque, a giocare le s ...Insieme a lui Holger Rune, in semifinale a Parigi: il danese si presenta alle Finals da giocatore con più punti conquistati nel 2022, considerando le assenze di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Rune ...