“Tale e Quale Show” | Valeria Marini nei panni di Madonna | fiumi di critiche per la showgirl

Ci sono come sempre ottime notizie per Rai 1. Il venerdì sera è stato conquistato daShow. Insegue la fiction di Canale 5. Nel venerdì sera televisivo Rai 1 non conosce rivali. Il programma condotto da Carlo Conti 'Show' ha conquistato 4.252.000 spettatori, ...Permotivo gli piacerebbe mettere in piedi una scuola gratuita, online e in presenza, dedicata ... A me la precarietà spaventa tantissimo: ecco, se qualcuno mi chiedessesia la mia più grande ...La trasmissione condotta da Tale e Quale Show ha conquistato il venerdì sera. Perde terreno Viola come il mare.Nella gara agli ascolti tv del 4 novembre 2022 Tale e quale show vola : ecco tutti i dati della prima serata Il venerdì sera è di Rai 1. Il venerdì sera è di Tale e quale show. Passano gli anni ma il ...