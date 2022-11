Taglio accise sulla benzina | prorogato lo sconto fino a fine anno

(Di sabato 5 novembre 2022) Gas stoccato rivendibile nel 2023 con prezzi più alti - Ma non solo, negli interventi previsti dal governo si parla anche delle riserve di gas accumulate in questi mesi. Il governo disporrà la ...

Gas stoccato rivendibile nel 2023 con prezzi più alti - Ma non solo, negli interventi previsti dal governo si parla anche delle riserve di gas accumulate in questi mesi. Il governo disporrà la copertura degli effetti finanziari degli acquisti di gas naturale ...Giorgetti. 'Quadro peggiorato, inevitabile cambio delle stime'. Un nuovo decreto aiuti prorogherà ildellesulla benzina. 'Altri interventi sulle bollette se ...Il governo è pronto a mettere in campo «ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie». Il ministro Giancarlo Giorgetti lo indica ...Lo sconto, annunciato dalla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, sarà incluso nel decreto Aiuti quater: il via libera è atteso giovedì prossimo in consiglio dei ministri ...