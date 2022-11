Szczesny | fai attenzione | trovato il sostituto | è fortissimo

(Di sabato 5 novembre 2022) La Juventus sembra si stia guardando intorno per il ruolo di portiere; una situazione che potrebbe mettere in apprensione. Nella serata contro l’Empoli, la Juventus si è imposta quattro a zero ottenendo la seconda vittoria consecutiva. Un successo ha portato diverse note positive da Kean, autore del gol che ha sbloccato il match, alla seconda doppietta stagionale di Rabiot fino ad una difesa capace, nuovamente, di chiudere la serata senza subire gol. L’Empoli ha avuto una sola, grande, palla gol con Mattia Destro sul punteggio di uno a zero maha risposto presente dimostrando di essere decisivo anche in serate dove non è sollecitato con grande frequenza. I bianconeri, a livello di portieri, possono ritenersi al sicuro ma, dalle ultime indiscrezioni, sembra che la società stia guardando al futuro. LaPressee ...

Sport Fanpage

... che arriva grazie ad un gol di rapina dopo una bella azione 'da te' di Leao, sfortunato una ... che alla prima palla toccata fulminasu assist di Mbappè. Un gol che comunque non permetterà ...... ma sbatte sul palo colpito da capitan Hjulmand , che salvae la Juve, che trova così il ... " Metti Iling - Junior che spacchiamo la partita." e poi: " Ma I ling quando lo metti", "... Milan-Juve 2-0, gol di Tomori e Brahim. Gli highlights della partita di Serie A La ricetta di oggi è per un dolce, una torta, che si fa in maniera molto veloce in padella. A metà cottura rovesciamo il dolce sopra un piatto da portata e poi lo mettiamo di nuovo a cuocere in padell ...Il portiere titolare della Juventus è Szczesny, ma non sta convincendo come gli anni passati: andrebbe data maggiore fiducia a Perin