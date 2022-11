Superenalotto record | oggi montepremi da 301 milioni

Leggi Anche, chiesta la riscossione della vincitada 209 milioni I desideri dei giocatori - Il sogno degli italiani resta sempre lo stesso, quello di sistemare i conti in casa, ...Caserta . La Campania si scopre ancora protagonista al: nel concorso del 3 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due '5' del ...nella storia del gioco, che saranno ...La Sardegna torna a sorridere grazie al SuperEnalotto. Nel concorso del 3 novembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 57.813,71 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso i ...Il montepremi di oggi è il premio più alto mai messo in palio nella storia delle lotterie europee. Al rave di Modena, secondo Matteo Salvini, “c’erano armi e droga”. Che ci fosse droga a un rave è ben ...