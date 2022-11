Superenalotto da record | oggi montepremi da 301 milioni

Leggi Anche, chiesta la riscossione della vincitada 209 milioni I desideri dei giocatori - Il sogno degli italiani resta sempre lo stesso, quello di sistemare i conti in casa, ...Caserta . La Campania si scopre ancora protagonista al: nel concorso del 3 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due '5' del ...nella storia del gioco, che saranno ...Il Superenalotto continua a macinare record. Oggi sabato 5 novembre, il concorso metterà in palio 301 milioni di euro, la cifra più alta mai raggiunta nella sua storia ultraventennale. E guadagna anc ...Oggi il concorso mette in palio 301 milioni di euro, la cifra più alta mai raggiunta nella sua storia ultraventennale. Il jackpot è anche il più sostanzioso d'Europa, solo in Francia ci si sono avvici ...