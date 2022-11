Supercoppa Italiana | la Roma Femminile vince con la Juve | è successo storico

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 novembre 2022) Parma – LaFerrovie dello Stato Italiane lala: le giallorosse di Spugna battono lantus di Montemurro ai calci di rigore e conquistano il secondo trofeo della loro storia, dopo la Coppa Italia del 2021, vinta anche in quel caso ai rigori, ma contro il Milan. Allo stadio “Ennio Tardini” di Parma, davanti a 3500 spettatori, i ritmi della gara sono subito alti e le due formazioni si affrontano a viso aperto. Le occasioni più pericolose dei primi minuti le costruiscono le capitoline, che dopo tre tentativi viziati da fuorigioco, al minuto 19 sbloccano il punteggio. Giacinti riceve il pallone da rimessa laterale e fa da sponda a Haavi in mezzo, la norvegese calcia male e la numero nove dopo averlo recuperato trafigge Peyraud-Magnin tra i pali. Le bianconere non si scompongono e nell’arco del primo ...