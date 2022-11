Supercoppa Italiana Femminile | la Roma batte la Juventus ai rigori

Non parla, oggi, alla vigilia del derby José Mourinho . Ma fa una piccola eccezione per la Roma femminile , impegnata contro la Juventus nella. L'allenatore portoghese invia un breve videomessaggio, che La7 manda in onda nel prepartita, e in poche parole riassume, perfettamente, la sua filosofia. Di sport e di ...PARMA - La Roma vince labattendo la Juventus ai calci di rigore. La formazione giallorossa - in vantaggio nel primo tempo con Giacinti - ha saputo tener testa a un avversaria esperta e d qualità. Ma le ...Il tecnico della Roma Women Alessandro Spugna commenta ai microfoni de La 7 il successo nella Supercoppa italiana contro la Juventus. Di seguito le parole raccolte dalla redazione di Tuttojuve.com: ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...