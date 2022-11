Su Carlotta Rossignoli non c’è alcuna “invidia” | si chiama equità sociale | questa sconosciuta

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Forse ad alcuni non è chiaro, ma la cosa più incredibile del caso diNON È. Che sarà senza dubbio una ottima studentessa e meritevole di ogni futuro successo, che francamente le auguro. È il modo in cui la stampa l’ha raccontata, propagandando l’immagine favolosa di una ragazza di 23 anni che fa la modella, l’influencer, lavora in tv e trova pure il tempo di laurearsi con un anno di anticipo, come se tutti gli altri comuni mortali (magari tra sacrifici economici enormi e lavorando la sera per pagarsi gli studi) fossero tutti fannulloni e fancazzisti. È la retorica tossica, pericolosa e palesemente antiscientifica del “sonno come tempo perso”, venduta come segreto del successo, per di più da una che nella vita vorrebbe fare (e farà) la cardiologa. Non è il Daytona al polso (beata ...