Striscia la notizia | ecco come Highlander dj fa cantare i politici

(Di sabato 5 novembre 2022)la, la verità suDj:fadj enel tg satirico di Canale Cinque +++ Link al video: https://www.la.mediaset.it/video/-nascono-i-deepfake-di--dj-il-making-of 306624/ Aladal 2018,Dj (Giuseppe Musso) fa “e personaggi del mondo dello spettacolo in esilaranti remix divenuti dei veri e propri tormentoni. Mavengono realizzate le parodie del compositore, polistrumentista e arrangiatore palermitano? Il Tg satirico di Antonio Ricci lo ha svelato nella puntata di venerdì 4 ...

Liberoquotidiano.it

latorna all'attacco di Franco Di Mare, dopo la querela ricevuta Continua lo scontro tralae Franco Di Mare . Il popolare conduttore Rai ha querelato la trasmissione ...Stiamo parla di Vanessa Incontrada , che è stata ospite alcune settimane fa a Verissimo per lanciare la nuova stagione dila, condotta con Alessandro Siani . Stavolta, invece, la ... Striscia la Notizia, gaffe di Lorenzo Fontana: cosa gli esce di bocca Striscia la notizia, la verità su Highlander Dj: ecco come fa cantare dj e politici nel tg satirico di Canale Cinque ...Continua lo scontro tra Striscia la Notizia e Franco Di Mare. Il popolare conduttore Rai ha querelato la trasmissione Mediaset per averlo citato durante la consegna del Tapiro d'Oro a Memo Remigi, nel ...