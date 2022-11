Stefano Fresi | chi è la moglie Cristiana Polegri | “Mi ha conquistata scrivendomi messaggi”

Infine, in studio, la vita e la carriera di Enrica Bonaccorti e l'attore, tra pochi giorni in sala con il film "The Land of dreams". Domenica A Verissimo, in esclusiva, Wanda Nara ...I suoi film e le sue commedie sono molto conosciuti, ma i suoi commenti hanno avuto un successo particolare. Avete mai visto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Tutto pronto per il weekend con Verissimo. Come sempre il salotto di Silvia Toffanin è pronto anche nelle puntate di sabato 5 e domenica 6 novembre ad intrattenere con interviste inedite. Tra queste c ...