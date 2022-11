Star Wars | Mon Mothma e la nascita definitiva dell’Alleanza ribelle

La prima stagione di Andor tutt'ora in fase di distribuzione su Disney+ sta raccogliendo consensi come non se ne vedevano da tempo per. Una scommessa riuscitissima, quella di Tony Gilroy, che ora anticipa un enorme effetto nostalgia per la seconda stagione, quando rivedremo storiche locations della saga: ecco quali. I nuovi ...Le riprese della stagione 2 di Andor cominceranno tra poche settimane e i ribelli torneranno su uno dei pianeti più importanti della saga di: Yavin 4 . LEGGI: Andor 1×09, la recensione LEGGI: Andor: Tony Gilroy annuncia tre registi per la stagione 2 LEGGI: Denise Gough presenta Andor a Lucca: "unisce le generazioni" Il ...Lo showrunner Tony Gilroy ha anticipato una svolta interessante per Andor 2: rivedremo diverse storiche location di Star Wars ...Dafne Keen, interprete di X-23 in Logan, si unisce al cast di Star Wars: The Acolyte, nuova serie per Disney Plus.