Stanleybet Malta bloccata in Italia | accolta la richiesta di Gratteri

Avvenire

Le insegne e i marchi riconducibili allaLLTD presenti sul territorio italiano sono stati sottoposti a sequestro preventivo in esecuzione di un'ordinanza del Gip di Catanzaro che prevede anche il divieto temporaneo di ...Le insegne e i marchi riconducibili allaLLTD presenti sul territorio italiano sono stati sottoposti a sequestro preventivo in esecuzione di un'ordinanza del Gip di Catanzaro che prevede anche il divieto temporaneo di ... Sequestrati i centri scommesse di Stanleybet Malta in tutta Italia Le insegne e i marchi riconducibili alla Stanleybet Malta LLTD presenti sul territorio italiano sono stati sottoposti a sequestro preventivo in esecuzione di un’ordinanza del Gip di Catanzaro che prev ...La magistratura di Catanzaro ha disposto il sequestro delle insegne e dei marchi riconducibili alla Stanleybet Malta LLTD presenti in Italia ...