Sport | Jorginho chiede 13 | 6 milioni per rinnovare

(Di sabato 5 novembre 2022)è in scadenza col Chelsea e, in questo momento, il suo futuro sembra molto lontano dallo Stamford Bridge . Il club di Premier si è detto disposto a parlare del suo rinnovo, ma il centrocampista italo-brasilianoil raddoppio dello stipendio per restare al club londinese: dai 5,5di sterline netti (circa 6,4di euro) che riceve in questa stagione, ai 12di sterline (che è, 13,6di euro) nel 2023/24 con la firma di un nuovo contratto. Lo riporta, spiegando chesi fa forte delle offerte di Barcellona e Milan Le posizioni tra la dirigenzaiva del Chelsea e il calciatore sono molto distanti perché gli inglesi non sono favorevoli ad un aumento così sostanziale. Il ...

