Spider-Man 4 | nuovi dettagli sul film mai realizzato da Sam Raimi

(Di sabato 5 novembre 2022) Jeffrey Henderson, parlando di-Man 4, ha rivelato le idee alla base del progetto mai creato da Sam. In questi giorni sono emersi onlinelegati a-Man 4, ilche Samnon ha mai girato. A parlarne è stato Jeffrey Henderson, celebre ad Hollywood per il suo lavoro con gli storyboard. Nel corso di una recente chiacchierata con Sean O'Connell di CinemaBlend, a proposito del suo nuovo libro " Great Power: How-Man Conquered Hollywood During The Golden Age of Blockbusters", Henderson ha rivelato che in-Man 4 il nostro protagonista avrebbe dovuto affrontare l'Avvoltoio interpretato da John Malkovich. Questo particolare villain si sarebbe mostrato al grande pubblico nei panni di un ...

