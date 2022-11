Spezzare la catena del male | l' appello di Papa Francesco

(Di sabato 5 novembre 2022) "Non si può tendere alla pace se con la parola cattiva si risponde con una parola ancora più cattiva. Bisognaladele rompere la spirale della violenza". Queste le parole delnel corso dell'omelia alla messa al National stadium in Bahrein. "Bisogna vivere concretamente e coraggiosamente la fraternità, spezzando ladel, rompendo la spirale della violenza, smilitarizzando il cuore", ha aggiunto

