Spalletti | “Vittoria importantissima | infortunio Kvaratskhelia Ecco cos’è successo”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 5 novembre 2022) Lucianoparla di Atalanta-Napoli, lo fa ai microfoni di Dazn: “importante su di un campo difficile“.esulta per ladel Napoli sull’Atalanta, il tecnico azzurro parla di tre “punti importantissimi, ottenuti contro una grandissima squadra come l’Atalanta. Dobbiamo sbagliare qualche passaggio in meno. L’Atalanta ha giocato una grande partita, in uno stadio molto difficile, ma i miei ragazzi sono abituati a giocare in ambienti così caldi“. Gasperini contesta l’arbitro: “Col Napoli non meritavamo di perdere”sulla prestazione del Napoli ha detto: “Osimhen ha fatto quello che doveva fare, anche se era solo a metà servizio. Ha giocatore tre giorni fa. Di solito lui uomo contro uomo riesce a fare anche di più. L’Atalanta ci ha creato dei problemi con lo scambio ...