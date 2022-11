Spalletti | “L’Atalanta mi ha ricordato il Manchester City” | poi la risposta su Kvaratskhelia

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 5 novembre 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Atalanta-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato: “Era una gara difficile. Tutti avevano scritto che sarebbero stati 3 punti importantissimi. Per quello che vogliamo fare noi quali sono 3 punti meno importanti? Tutte le gare sono importanti e difficile. Bisogna essere decisivi, sbagliare qualche passaggio di meno, ma sempre con l’intenzione di andare a fare il gol per chiudere la partita”. “ha giocato una grandissima partita. Ci sono squadre cha hanno caratteristiche ben visibili eè una di queste, come ilo il Liverpool. Hanno giocato una grandissima partita. Lo stadio è bellissimo, il pubblico ha partecipato ...