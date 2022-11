Sniffano cocaina in pieno giorno a Padova | il video diventa virale

Un uomo sniffain pieno giorno a Padova e il video diventa virale . Davanti alla stazione, ad una fermata del bus, l'uomo si prepara la dose e si appresta a sniffare. Le immmagini sono girate prima sui ..."C'è chi propone leggi per la droga libera" ha scritto il ministro delle Infrastrutture. La risposta del Pd locale: "Ennesima secchiata di fango gettata a ...A stretto giro è arrivata la replica dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Padova Diego Bonavina: "Mi spiace - ha detto come riporta il Corriere del Veneto - che si palesi una sorta di accusa ...Un uomo sniffa cocaina in pieno giorno a Padova e il video diventa virale. Davanti alla stazione, ad una fermata del bus, l'uomo si prepara la dose e si appresta a sniffare. Le immmagini ...