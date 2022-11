Sky Sport | Serie A 2022 23 13a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 4 - 5 - 6 Novembre

Sky Sport

... in programma da martedì 8 a sabato 12 novembre all'Allianz Cloud, da seguire in diretta sue in streaming su NOW. Nella fase a gironi non ci sarà il derby tra Lorenzo Musetti e Francesco ...Un'altra sconfitta esterna, la sesta in sei gare, il record che precipita a 3 vinte e 7 perse : i Golden State Warriors non si erano sicuramente immaginati così la difesa del loro titolo. Sono solo ... Serie C su Sky: le partite live della 12^ giornata Valentino Rossi è arrivato a Valencia per seguire l'ultimo e decisivo weekend della MotoGP. Il Dottore nel ruolo di spettatore ma anche di coach di Pecco Bagnaia per questo GP. Il pilota della Ducati, ...E' il commissariamento del centro di Desio il primo provvedimento della Federazione ginnastica in seguito alle denunce a mezzo stampa di maltrattamento psicologico subito da due ex farfalle.