“Si sono lasciati” Amore al capolinea per i due giovanissimi vip della tv

(Di sabato 5 novembre 2022) Brutta notizia per i fan di Andrea Di Piero e Elisa Cimbaro, protagonisti de Il Collegio. I due avevano iniziato una relazione sentimentale e niente faceva immaginare che ci potessero essere problemi, ma ora gli ultimi indizi stanno destando preoccupazione. In particolare, è stata la ragazza a rendersi protagonista di alcuni gesti, che non lascerebbero spazio ad interpretazioni. Lui invece sta avendo soddisfazioni almeno a livello lavorativo, infatti sarà uno dei voltiprossima edizione del programma televisivo Pechino Express. Andrea Di Piero e Elisa Cimbaro de Il Collegio non sarebbero più una coppia. Andrea, dunque, parteciperà alla trasmissione in compagnia di Maria Rosa Petolicchio. Rappresenteranno gli Istruiti. La Petolicchio è anche un ex volto de Il Collegio, essendo stata professoressa. Ma tornando a ciò di cui vi stavamo parlando poc’anzi, Di Piero ...