Settore Giovanile | programma gare

(Di sabato 5 novembre 2022) Fari puntati sulla Primavera nerazzurra, capolista del girone B, che ospiterà al “San Cataldo” la Lazio nel match clou del weekend delle giovanili del Pisa Sporting Club. Con Under 17, Under 16 e Under 15 ferme al palo attenzione spostata sui più piccoli: ecco ilcompleto Campionato PRIMAVERA 2Pisa-Lazio (sabato, ore 13.00)Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa Campionato UNDER 14Aquila Montevarchi-Pisa (sabato, ore 15.30)Comunale “Galassi”, via della Repubblica, Cavriglia (Ar) Campionato UNDER 13Pisa-Pontedera (sabato, ore 15.00)Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano Campionato UNDER 13Lucchese-Pisa (domenica, ore 10.00)Campo di Carignano, via di San’Alessio, Lucca Campionato ESORDIENTI II ANNOZambra-Pisa (sabato, ore 16.00)Campo “Menicucci”, via Cammeo, Zambra Campionato ESORDIENTI I ANNOPisa-Calci (sabato, ore 17.00)Campo “Zara”, via del Viadotto ...