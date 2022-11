Serbia | Tajani | ‘Preoccupano le crescenti tensioni con il Kosovo | serve dialogo’

(Di sabato 5 novembre 2022) ROMA – “Preoccupano letra. Ho chiesto ai nostri Ambasciatori a Belgrado e Pristina di rivolgere un appello alla moderazione e al dialogo affinché ci sia un giusto compromesso. L’Italia è impegnata per la stabilità e la sicurezza nei Balcani occidentali”. E’ quanto ha scritto sul suo account Twitter il ministro degli Affari Esteri, Antonio(foto). L'articolo L'Opinionista.

Fivedabliu

' Preoccupano le crescenti tensioni trae Kosovo. Ho chiesto ai nostri Ambasciatori a Belgrado e Pristina di rivolgere un appello ... AntonioSe i più scalpitano per dare inizio al processo di integrazione europeo, il conflitto trae ... Per l'Italia è presente il ministro Antoniosu delega della presidente del Consiglio dei ... Kosovo, Albin Kurti: "La serbia sostenendo Putin e Lavrov dice addio all'Europa" Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...