Sequestrati dalla Guardia di Finanza 241 000 giocattoli contraffatti

(Di sabato 5 novembre 2022) I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno sottoposto a sequestro oltre 241.000trasportati a bordo di un automezzo proveniente dall’Est Europa e destinati al mercato italiano, tutti riportanti i marchi Disney e Pokémon.Il sequestro è avvenuto lungo la SS 13 “Pontebbana”, nel comune di Malborghetto-Valbruna, ad opera delle Fiamme Gialle della Compagnia di Tarvisio che, nel corso del controllo di un veicolo commerciale partitoPolonia e apparentemente diretto nel Centro Italia, riscontravano la falsità dei marchi sulla merce trasportata. L’autista dell’automezzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Udine per aver introdotto in Italia prodotti con falsi marchi Disney e Pokémon, mentre il veicolo utilizzato per il trasporto e i 241.000sono stati sottoposti ...

