Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 5 novembre

(Di sabato 5 novembre 2022) 2022 Stasera, sabato 52022, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Dai primi bipedi capaci di scendere dagli alberi circa 30-50.000 anni fa aiindustriali, passando dai primi europei (Atapuerca) aipreindustriali e creativi (Chauvet), ai Neanderthal.questa sera racconta come la rivoluzione umana abbia cambiato la Terra, a cominciare dall’introduzione della pratica dell’agricoltura e successivamente sconvolgendolo con l’operato di una sola specie, quella dei, a discapito di tutte le altre. Dalla miniera della Defensola a Vieste, più antica d’Europa risalente al VI millennio a.C., dove i ...

... nella culla verdeggiante che restituì le tracce primitive deisull'Appennino. È l'acqua ... Eppure in soli 10 mesi di attività è riuscito, da, a produrre 10 tipi di birra, raggiungendo la ...... Ballando con le Stelle (celebrity talent show), in onda dalle 20.35 su Rai 1 Blue Bloods (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2- Unpianeta (programma divulgativo), in onda dalle ...