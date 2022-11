SANREMO GIOVANI | AMADEUS ANNUNCIA I PRIMI 8 FINALISTI E L’ARISTON SI AVVICINA

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 5 novembre 2022) Parafrasando il gergo ciclisticoha “scollinato”,ndosi sempre più al traguardo del 16 dicembre. Dopo le audizioni dal vivo dei 42 artisti, nella Sala A di via Asiago, che ha visto impegnata la Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival, e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli, il maestro Leonardo De Amicis, sono stati selezionati i. Si compone così per due terzi il parterre della serata che sarà proposta il 16 dicembre in prime time su Rai 1 dal Teatro del Casinò di, e vedrà anche quest’anno la presenza del partner storico Rai Radio2.non nasconde la soddisfazione: Tante le proposte interessanti, molti artisti con ...