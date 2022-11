Sanremo Giovani 2023 | ecco i nomi degli 8 finalisti in gara

Salgono quindi a tre iche al momento stanno respirando autonomamente. L'aggiornamento ... il sesto ragazzo a. Gli altri due pazienti che si trovano ancora nel nosocomio genovese sono ...Sono stati annunciati da Amadeus i nomi dei primi otto finalisti di. Agli otto finalisti si aggiungeranno i quattro ragazzi selezionati da Area. In tutto saranno 12, e si sfideranno venerdì 16 dicembre in diretta su Rai 1. I tre vincitori ...Oggi sono stati rivelati gli 8 finalisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo: GrenBaud e Panetty non hanno passato la selezione.Con un annuncio sui social, il conduttore Amadeus ha annunciato i nomi degli 8 concorrenti della nuova edizione di Sanremo Giovani. Scopriamo di chi si tratta ...