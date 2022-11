San Siro | il governo irrompe sulla questione stadio Sgarbi | “Non va abbattuto” Salvini | “Subito sì al nuovo” Sala | “Scrivo a Meloni”

(Di sabato 5 novembre 2022) Il primo polverone lo solleva il neo sottosegretario alla Cultura, Vittorio: “Il Meazza non si tocca”. Un’entrata a gamba tesa sul progetto di una San, rilanciata poco dopo anche da Silvio Berlusconi. Poi arriva pure l’intervento di un altro esponente del, il ministro Matteo: “Il Comune ha già fatto perdere troppo tempo a Milano, alle società e ai tifosi. Si scelgailSan, oppure si vada a Sesto”. Parole in contraddizione con quelle di, ma una cosa è certa: il centrodestraa San, con tutta l’intenzione di prendere in mano la partita. ...

'Lo stadio diè stato esaminato dalla sovrintendenza a lungo e si è definito che non era vincolabile. Non l'ho deciso io. Se Sgarbi vuole fare anche il sovrintendente lo chieda al presidente del consiglio'.I blucerchiati, dopo il primo successo stagionale contro la Cremonese, sono naufragati acontro l'Inter perdendo per 3 - 0: attualmente sono terzultimi a quota 6, con un cammino di una ...«Le leggi si rispettano quindi il Meazza non si tocca...» Vittorio Sgarbi, neo sottosegretario alla Cultura scende in campo sull'abbattimento di San Siro. «La Sovrintendenza non darà nessun via libero ...Contro il Milan un Maldini non giocava dal 1967 (Cesare): ora Daniel, figlio di Paolo, è candidato a una maglia con lo Spezia a San Siro ...