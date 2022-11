Sampdoria | infortunio Pussetto | salta la Fiorentina | poi esami al ginocchio | Serie A

(Di sabato 5 novembre 2022) 2022-11-05 13:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Arrivano brutte notizie dall’infermeria della, attesa domani dal testal Ferraris. In forse, infatti, c’è la presenza di Ignacio. Il fantasista blucerchiato ha problemi ad un, che potrebbero essere più gravi del previsto. L’attaccante ieri non si è allenato, nemmeno a parte, e anche oggi probabilmente resterà a riposo.quindi, scrive Sampnews24.com, è destinato a non essere convocato per la partita di domani, a meno che non venga chiamato ma soltanto per fare numero. L’entità dell’alinvece verrà valutata nei prossimi giorni, a rischio quindi anche il Torino. ...

