Russia | incendio in un nightclub di Kostroma | 13 morti

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – Tragedia in: almeno 13 persone sono rimaste uccise in unche si è sviluppato nel‘Polygon’ di, situata circa 340 chilometri a nordest di Mosca. La direzione generale del ministero delle Emergenze, citata dalla Tass, ha riferito che l’ha provocato il crollo del tetto del locale e che circa 250 persone sono state evacuate. L'articolo proviene da Italia Sera.

Secondo le prime informazioni, l'potrebbe essere stato causato da fuochi d'artificio e sono in corso le ricerche di una persona che ha sparato con una pistola lanciarazzi all'interno del ...Tragedia in: almeno 13 persone sono rimaste uccise in unche si è sviluppato nel nightclub 'Polygon' di Kostroma, situata circa 340 chilometri a nordest di Mosca. La direzione generale del ...Il Polygon di Kostrova in Russia ha preso fuoco e almeno quindici persone hanno perso la vita a causa delle fiamme che hanno inghiottito il locale.Mosca, 5 nov. (Adnkronos/Dpa) - Tragedia in Russia: almeno 13 persone sono rimaste uccise in un incendio che si è sviluppato nel nightclub 'Polygon' di Kostroma, situata circa 340 chilometri ...