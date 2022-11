Russia | incendio in un nightclub di Kostroma | 13 morti

(Di sabato 5 novembre 2022) Mosca, 5 nov. - Tragedia in: almeno 13 persone sono rimaste uccise in unche si è sviluppato nel'Polygon' di, situata circa 340 chilometri a nordest di Mosca. La ...

Sky Tg24

L'in un bar nella città russa di Kostroma, che si trova a nord - est di Mosca da cui dista poco più di 300 chilometri, ha provocato la morte di almeno 13 persone. Secondo le fonti di polizia, ...Mosca, 5 nov. - Tragedia in: almeno 13 persone sono rimaste uccise in unche si è sviluppato nel nightclub 'Polygon' di Kostroma, situata circa 340 chilometri a nordest di Mosca. La direzione generale del ... Russia, incendio in un nightclub a nord-est di Mosca: 13 morti È di 13 morti il bilancio dell'incendio scoppiato la scorsa notte in un nightclub della città russa di Kostroma, circa 350 km a nordest di Mosca. Lo riporta la Tass, ...Almeno 13 persone sono morte a Kostroma, in Russia, in un incendio scoppiato all'interno di un bar. Le fiamme sono divampate nel caffè "Polygon", con un'area del fuoco di circa 3.500 metri quadrati. D ...