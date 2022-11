Rune | doppio sogno a Bercy | sfida Djokovic per il titolo e la Top 10

ORDINE DI GIOCO SINGOLAREQUALIFICAZIONIferma Auger - Aliassime La finale di Parigi, dunque, metterà in scena uno dei più luminosi confronti generazionali possibili nel tennis moderno. ...In pieno controllo della partita,ha poi approfittato del momento negativo dell'avversario per sferrare l'attacco decisivo e fare suo ilbreak. Dal 4 - 0 Aliassime è infatti riuscito a ...Holger Rune si era annunciato togliendo il primo set a Novak Djokovic al suo debutto Slam, allo US Open del 2021. Poco più di un anno dopo, il ...Il 19enne danese interrompe la striscia di 16 vittorie consecutive del canadese ed è per la prima volta in finale in un 1000 ...