Rugby | Test Match | Italia spettacolare | demolite senza appello le Samoa

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) Esordio col botto per l’Ital, che al Plebiscito di Padova domina la sfida contro le, vince in una senso unico e mostra spettacolo palla in mano e difesa concreta. Una prima partita autunnale che fa ben sperare per il prosieguo. Ecco come è andata. Primo affondo delle, che subiscono subito un fallo ed entrano nei 22 con una touche offensiva. Spettacolari gli ospiti, ma ottima l’in maul che ricaccia indietro ini.che vedono Theo McFarland infortunarsi fuori dal campo, ma restare in campo, e restano sui 5 metri azzurri e arriva la meta di Chris Vui, ma viene annullata dal Tmo per un avanti precedente. Si salva l’, che gioca benissimo in difesa, anche se deve trovare dei possessi giocabili. ...