Rugby | Italia U18-Irlanda Club Exiles 10-43 Azzurrini sconfitti a Roma

(Di sabato 5 novembre 2022) La Nazionalena Under 18 maschile diè stata sconfitta quest’oggi dai pari età irlandesi della Selezionenel Test Match giocato presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di: glihanno perso per 10-43, limitando i danni nella ripresa dopo aver chiuso la prima frazione sotto 3-29. Dopo quattro intensi giorni di lavoro nella Capitale la selezione del responsabile tecnico Roberto Santamaria ha affrontato l’incontro amichevole che ha chiuso il raduno, il primo del nuovo ciclo che punta al Festival Sei Nazioni in programma ad aprile 2023, con atleti tutti nati nel 2005. Foto: LaPresse