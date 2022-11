Ruby Rose entra nel cast del nuovo film thriller Dirty Angels

Leggi su movieplayer

(Di sabato 5 novembre 2022) L'attriceneldeldiretto da Martin Campbell,, assieme a Eva Green.reciterà al fianco di Eva Green in, ild'azione di Millennium Media diretto da Martin Campbell, regista di Casino Royale e GoldenEye. Scritta da Alissa Silverman, come riportato da THR, la storia di fantasia è ambientata sullo sfondo del ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan nel 2021 e segue un gruppo di donne soldato che forniscono assistenza medica e vengono mandate a salvare un gruppo di adolescenti rapite, intrappolate tra l'ISIS e i talebani. L'inizio della produzione è fissato per il mese di dicembre in Marocco e ...