Rubano smartphone | inseguiti dal direttore del negozio per le vie del centro | presi

(Di sabato 5 novembre 2022) Bergamo. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti appena hanno visto la scena: ildelUnieuro di via XX Settembre che intorno alle 13 di venerdì (4 novembre) rincorreva per le vie deldue giovanissimi, rei di avere appena rubato unodi marca Samsung del valore di circa 1.500 euro. Gli agenti delle pattuglie di pronto intervento e del Nucleo interventi per la sicurezza urbana (Nisu) sono riusciti a bloccarli entrambi dopo un breve inseguimento: uno in Porta Nuova, l’altro lungo viale Papa Giovanni, sotto gli sguardi attoniti dei passanti. Si tratta di due ragazzi di origine rumena: il più giovane di 19 anni, l’altro di 21. Entrambi con precedenti specifici, sabato mattina sono stati processati per direttissima. Il giudice ne ha convalidato l’arresto e disposto nei loro ...

