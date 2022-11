Roma | parte la manifestazione per la pace In corteo striscioni e cori anti-Putin | «In galera» – Foto e video

Leggi su open.online

(Di sabato 5 novembre 2022) Sindacati, associazioni e cittadini in marcia per la. Oggi, 5 novembre, va in scena a, da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, la grandeindetta dalla piattaforma di associazioni “Europe for Peace-Cessate il fuoco subito”, per chiedere la fine di tutte le ostilità e le guerre. Il, promosso tra gli altri da Cgil, Cisl e Uil, Arci, Acli, Anpi, Comunità di Sant’Egidio, Libera, Emergency, era stato annunciato da Giuseppe Conte un mese fa. Nonostante la presenza di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, l’evento si propone privo di bandiere: il leader pentastellato aveva esortato, lo scorso 7 ottobre, anche gli elettori del centrodestra a unirsi alla causa. «Lanon ha colori», aveva spiegato aggiungendo la sua volontà di vedere in piazza «una ...