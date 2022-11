Roma-Lazio | domenica 6 novembre il derby | dove vederlo Sky o DAZN? | orario | pronostico e formazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 5 novembre 2022) Il momento tanto atteso è arrivato. Prima dello stop del campionato per i mondiali in Qatar, ci sarà il, quello tra. La partita è in programma domani,2022, e i tifosi sono già pronti, schierati per simpatizzare la loro squadra del cuore: il fischio d’inizio sarà alle 18, allo stadio Olimpico della Capitale. Mavedere in diretta tv il match? E quali sono le (possibili)? Quali sono le possibilidelMa vediamo le possibili, ancora non ufficiali. Ladi Mourinho potrebbe schierare un 3-4-2-1 e far scendere in campo: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo e ...