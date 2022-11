Roma | 16enne scaraventa a terra un’anziana e la deruba | ‘Non potete arrestarmi | sono incinta’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 5 novembre 2022) Ha finto di essere incinta per evitare l’arresto. Si tratta di una borseggiatrice minorenne che qualche giorno fa in via Oderisi da Gubbio, in zona Marconi, laha scippato la borsa a una 70enne facendola cadere a. È successo nel pomeriggio del 4 novembre davanti ad alcuni passanti che nonriusciti a restare indifferenti,accorsi in aiuto della 70enne. L’intervento dei passanti per fermare la minorenne In tre hanno bloccato lache ha finto un malore urlando: “incinta”. Un’affermazione ripetuta anche davanti ai Carabinieri cheaccorsi immediatamente sul posto. È bastata una visita in ospedale per escludere che la ragazzina fosse realmente in stato interessante. Per lascattate le ...