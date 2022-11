Rocca Priora Photo Walk nel Bosco del Cerquone “La tecnica del foliage” con Libero Middei

CastelliNotizie.it

Calcio 2022 - 2023 Promozione Lazio Girone D Squadra Città di Valmontone Il Valmontone ha frenato in casa contro ilRdP. Un pareggio, nel quarto turno del girone D , per zero a zero al termine di una partita combattuta. Le parole di Amico A commentare il pareggio dei giallorossi è Matteo Amico, ...Valmontone -pari a reti inviolate Finisce zero a zero la sfida del Comunale fra Valmontone eRdP. Protagonisti di giornata i due portieri. Il primo a prendersi la scena è ... Rocca Priora – 4 Novembre, la sindaca Gentili: “Occasione di riflessione e ripudio verso la guerra” Questa mattina a Rocca Priora si sono svolte celebrazioni per il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Durante le deposizioni delle corone di alloro ai monumenti ai caduti ...Atletico Morena e Valmontone al comando del Girone D con 10 punti sfidano per la quinta giornata rispettivamente Sporting Ariccia e il Velletri ...