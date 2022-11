RISULTATI | WWE Crown Jewel 2022

(Di sabato 5 novembre 2022) Questo pomeriggio dalle 17 italiane di sabato 5 novembre andrà in onda sul WWE Network il PLE. Dal Mrsool Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, lo stadio dove nel 2018 si era svolta la prima edizione, potremo gustarci il consueto mega show targato WWE che vedrà come di consueto una card degna di WrestleMania. Ad alternarsi sul ring di Riyadh ci saranno le più importanti stelle WWE. A fare da piatto forte della serata ci sarà il match tra il campione indiscusso Roman Reigns ed il noto YouTuber ed influencer Logan Paul, che ha ottenuto una chance titolata malgrado sia solo al terzo match di wrestling. Un altro match molto atteso è quello tra Brock Lesnar e Bobby Lashley con “The Beast” che per una volta non combatte per nessuna cintura ma solo per stabilire la supremazia tra lui e Lashley, entrambi con un passato degno di ...

di NXT Halloween Havoc Ladder Match for the NXT North American Championship: Wes Lee ... Halloween Havoc è ancora visibile in differita, come sempre soltanto sulNetwork . Vi ricordiamo ...diExtreme Rules 2022 Brawling Brutes (Sheamus, Butch & Ridge Holland) battono Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser & Giovanni Vinci) in un Donnybrook Match Lo show si è aperto con un 3 ...Bayley ha raccontato ai microfoni dell'esperienza lavorativa con Dakota Kai e IYO SKY e della scarsa abitudine al lavoro non-stop delle compagne.Ci siamo, è di nuovo quel momento dell’anno. La WWE torna in Arabia Saudita per l’annuale Crown Jewel, proponendo uno show in linea con quello che abbiamo visto negli ultimi anni in questo Paese. Una ...