RISULTATI | PROGRESS Chapter 145 | Wrestling Witch Face – Trick Or Treat 05 11 2022 difeso Titolo wXw

(Di sabato 5 novembre 2022) Idello Show andato in scena Sabato a Londra:145:OrSabato 5 Novembre – Londra (UK) Naturalion Series 8 Semi Final MatchRicky Knight Jr. batte Leon Slater e accede alla finale Anthony Ogogo (w/Adebayo Akinfenwa) batte Malik (w/Kosta Konstantino) Nina Samuels batte Alexxis Falcon Naturalion Series 8 Semi Final MatchTate Mayfairs batte Nico Angelo e accede alla finale Tag Team MatchFSU (Eddie Dennis & Mark Andrews) battono CPF (Callum Newman & Danny Black) wXw Shotgun Title MatchMaggot (c) batte Man Like DeReiss e mantiene ilEight Woman Tag Team MatchThe Lana Austin Experience ...

The Shield Of Wrestling

Dimostrazione pratica in campo e seminario di presentazione deiottenuti del progetto ...conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it WORK IN...tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it WORK IN... ... Dimostrazione pratica in campo e seminario di presentazione deiottenuti del progetto ... PROGRESS Wrestling Chapter 145 - Risultati dello show L'azienda Europrogress sponsorizza il suo dipendente Ciro Mascherini, che parteciperà domenica 6 novembre alla maratona di New York ...La PROGRESS Wrestling ritorna con un altro dei suoi Chapter con la data dello show in quel dell'Electric Ballroom di Londra ...