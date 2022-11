Riprendono gli sbarchi Piantedosi | Mai retromarcia sugli obblighi umanitari

Leggi su agi

(Di sabato 5 novembre 2022) AGI - È un nuovo braccio di ferro, che apre la strada a uno stallo in bilico sul diritto internazionale e al "limbo" per decine di naufraghi: un film già visto, quello che va in onda davanti alle coste siciliane, che vedono le navi delle ong chiedere da giorni un 'porto sicuro' per mille naufraghi e ottengono, a causa di un mare in tempesta, un via libera all'ingresso nelle acque territoriali condizionato al temponecessario per avere assistenza dall'Italia. Le quattro navi si trovano dinanzi la costa della Sicilia orientale in attesa di un porto sicuro per fare sbarcare i migranti soccorsi nel mar Mediterraneo in diverse salvataggi. Sono le tedesche Humanity 1, con 179 persone a bordo, e la Rise Above, con a bordo 90 persone dopo che due sono state soccorse da personale medico e trasferite e a terra a Siracusa; e le norvegesi Ocean Viking, 234 migranti a bordo, e Geo Barents, con 572 ...