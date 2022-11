Riforma Pensioni | l’editoriale | scontro tra Salvini e Meloni?

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 5 novembre 2022) Mancano pochi giorni alla presentazione della legge di bilancio ed in queste ore tra i partiti che compongono la maggioranza di Governo ci sono continui incontri per trovare la “quadra” tra le promesse fatte in campagna elettorale e le rigidità imposte dall’Europa. L’altro ieri Giorgiaè volata a Bruxelles per incontrare i vertici europei, conoscersi e discutere di tetto al prezzo dell’energia, PNRR e riduzione del deficit. Ultime newssu quota 41? La lunghissima estate che abbiamo avuto quest’anno ci sta dando una grossa mano in termini di PIL e per quanto riguarda un minore aumento di prezzi del gas ma, in ogni caso, l’inverno dal punto di vista dell’economia si presenta irto di ostacoli con un’inflazione a due cifre e con famiglie ed imprese che stanno soffrendo moltissimo la ...